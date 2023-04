Large gloire sur le Champsaur

A la limite climatique entre nord et sud , la fin de la couche de stratus orographique apport par le vent du nord me permet d'observer cette magnifique gloire , 5 cercles autour de mon spectre .

C'est la premire du mois et toujours un plaisir visuel !

Au fond le massif du Dvoluy remis au blanc par les dernires chutes.

Conditions un peu hivernales : Vent du nord 65km/h et un ressenti -12.(non visible sur ce clich une paisseur de givre blanc de 8 10 cm)