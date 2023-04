Humide et fraîche limpidité

Appareil FUJIFILM

X-T20

Exposition 1/350 sec

Ouverture f/7.1

Focale 33 mm

ISO 200

Objectif 33mmF1.4XM

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

O est la brume ? Le givre en tout cas, il est en face (environ -1 de Tn dans le secteur) !



Aperu du niveau de la rivire enregistr proximit (environ 2 km plus l'E) :

https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru=1&CdStationHydro=D015656001&GrdSerie=H&ZoomInitial=3

Sur ces clichs le niveau est 13-14 cm plus bas que le maximum de la veille, sachant que, vue d'il, 20 25 cm de plus auraient permis la rivire de prendre largement ses aises en fond de valle et de n'ainsi plus trop bien distinguer ses habituels mandres...



Depthcharge (KJ inside) ?

http://hithlum-on-earth.skyrock.com/

https://www.facebook.com/Hithlum.on.Earth/

https://500px.com/gxxiii



Bonne journe tous !