Tout en contrastes !

Appareil FUJIFILM

X-M1

Exposition 1/750 sec

Ouverture f/1

Focale 12 mm

ISO 200

Objectif 12.0 mm

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

Par un curieux effet d'optique la rive oppose de l'Helpe Majeure semblait avoir bien davantage blanchi que celle o je me trouvais. La rivire tait vraiment "grosse" et bruyante dans cette frache ambiance.

Il s'en est fallu d'un rien qu'elle ne s'largt confortablement.



Notez que la prsence brumeuse, d'une infinie discrtion, se limitait quelques fraches volutes flottant de-ci de-l sur l'onde tumultueuse.



Aperu du niveau de la rivire enregistr proximit (environ 2 km plus l'E) :

https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru=1&CdStationHydro=D015656001&GrdSerie=H&ZoomInitial=3

Sur ces clichs le niveau est 13-14 cm plus bas que le maximum de la veille, sachant que, vue d'il, 20 25 cm de plus auraient permis la rivire de prendre largement ses aises en fond de valle et de n'ainsi plus trop bien distinguer ses habituels mandres...



Bonne journe tous !