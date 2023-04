Fine glace dans la quasi-bourbeuse prairie

Appareil FUJIFILM

Il faut dire que la temprature n'est pas descendue trop bas cette nuit avec une Tn de -0.7 la toute proche station MF de SHSH, plus gnralement aux alentours de -1 dans le secteur.

Le sol de cette prairie jouxtant l'Helpe Majeure tait fort meuble alors que cette dernire n'a pourtant pas d s'y dverser rellement une seule fois de toute la saison froide (nous sommes ici en zone inondable, soit dit en passant). Cela tant, avec un mois de mars ayant "officiellement" enregistr 126.8 mm la station MF prcite (sachant que cette dernire sous-estime rgulirement ces dernires annes, mais il semblerait qu'elle ait heureusement fait l'objet d'une inspection rcente, au cours de ce mme mois de mars...), soit pas loin du double de la "normale" mensuelle, le spectre d'une scheresse locale s'est tout de mme bien loign. D'autant plus que la vgtation du coin commence tout juste "frmir", il y a encore assez peu de fleurs et les petites feuilles apparaissent peine sur les varits les plus prcoces. ceci tant vraisemblablement d au trs faible ensoleillement des dernires semaines plus qu'au niveau de la temprature puisque nous n'avons que fort peu connu le gel ces derniers temps (par rapport nos standards habituels, ce la va sans dire).



