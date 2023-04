Une pointe de brume

Appareil FUJIFILM

X-T20

Exposition 1/300 sec

Ouverture f/8

Focale 230 mm

ISO 200

Objectif XC50-230mmF4.5-6.7 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

Il faisait trs certainement bien frais au fond de la valle de l'Helpe Majeure ce matin... Les sols taient nanmoins fort meubles un peu partout et les sentiers boueux souhait. Il faut dire qu'il est "officiellement" tomb prs de 130 mm le mois le dernier la toute proche station de SHSH. Sachant qu'elle a une solide tradition de sous-estimation depuis quelques annes, une estimation autour de 140-150 mm ne parat pas tout fait draisonnable.

Bref, tout est trs humide et le retour d'une priode un peu plus sche et ensoleille ne fera pas de mal. Par ici du moins.



Bonne journe tous !