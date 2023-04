Long mur de Foehn

Vent , humidit et fort gradient thermique permettent de jolis petits cumulus et la cration de ce magnifique mur de Foehn sur la bordure est du massif du Dvoluy .

la mer de nuage s'assche en descendant environ 300 400 m le long de la paroi .

"mto yoyo" : sur le lieu d'observation il ne fait pas trs chaud, quelques flocons de neige roule tombent de temps en temps .

Prs des crtes crocus et anmones restent fermes pour se protger du froid ( d'ailleurs les pollinisateur ne sont pas de sortie) tandis que plus bas aux endroits protgs les mlzes commencent fleurir !