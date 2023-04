Appareil SONY

ILCE-7RM3A

Exposition 1/3200 sec

Ouverture f/9.0

Focale 200 mm

ISO 320

Objectif FE 70-200mm F4 G OSS

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Snapseed 2.0

Retours des brumes matinales.

Les tempratures oscillaient entre +2 C et +4 C