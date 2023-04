La fraîcheur des bords de l'Helpe

Appareil FUJIFILM

X-M1

Exposition 1/500 sec

Ouverture f/1

Focale 12 mm

ISO 200

Objectif 12.0 mm

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

C'est donc encore une fois la Rivire Majeure qui aura fait office "d'usine brume". Avec parcimonie cette fois-ci, malheureusement. D'ailleurs, mme le givre n'tait pas dmesurment abondant au vu du niveau atteint par la temprature. sans doute tait-ce faute d'atteindre un HR digne de ce nom (d'o, consquemment, une brume un peu timide, entre autres facteurs). Mais c'tait tout de mme une ambiance assez sympa.

Il convient de noter que, sans trop de surprise, la vgtation de fond de valle est un peu moins avance que sur les collines et plateaux qui la dominent. mais elle est tout de mme en lgre avance, videmment.



The Calling (KJ inside) ?

Bonne journe tous !