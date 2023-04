neige d'avril

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

La neige du week-end dernier fait de la rsistance au dessus de 1500 m de visu sur le massif de Tabe. Si de loin la blancheur des montagnes laisse supposer la prsence d'un pais manteau blanc, on voit bien en se rapprochant que l'paisseur n'est gure consquente.

Aujourd'hui, Tx de 17.7 C Cos et de 20.1 C Blagnac.