Gloire et ciel bleu

Bonnes conditions d'observation; le stratus est tnu, le spectre est net , la gloire associe bien colore et assez proche pour les voir bouger en me dplaant

le vent est faible, il fait -4 et un ressenti hivernal avec -13 pendant les petites rafales .

Vue sur le Dvoluy encore un peu enneig et la ville de Gap sous un ciel bleu azur .