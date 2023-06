Temps Orageux

Dim. originale 4160*3120px

Appareil HUAWEI

AUM-L29

Exposition 3/7351 sec

Ouverture f/2.2

Focale 3.46 mm

ISO 102

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel AUM-L29 8.0.0.165(C432)

toujours le mme scenario: peu prs dgag le matin, les nuages arrivent des Pyrnes et des contreforts SO du M.Central(Lacaune, Montagne Noire). Ici une cellule aux confins du Tarn et de la Hte Garonne...