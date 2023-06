L'orage s'évacue, lentement

Appareil Canon

Canon EOS 70D

Exposition 1/640 sec

Ouverture f/8

Focale 10 mm

ISO 100

Objectif 10-20mmUQd

Programme Manuel

Mesure Moyenne centrée

Photographe Damia Bouic

Flash No Flash

Logiciel darktable 3.4.1

Aprs plus d'une heure de prcipitations, assez intenses, accompagnes de grle, l'orage s'en est all, tout doucement, vers le Nord-Est. Celui-ci a pu prsenter quelques mammatus et une jolie ambiance avec le retour du Soleil sur des hautes herbes aux reflets dors, signes que la vgtation n'est pas si arrose que a.



Bonne soire !