orage du soir

Comme d'habitude les orages se multiplient au fil des heures dans tout le sud-ouest, avec notamment deux lignes orageuses remarquables qui se sont constitues en Gironde et dans les Landes. A Toulouse le thermomtre atteint 29.5 C avec un vent rgulier de sud-est, puis la convection dmarre rapidement en fin d'aprs-midi autour de la ville. Cette fois Blagnac n'chappe pas la pluie et rcolte 29.1 mm !