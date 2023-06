Violent orage à Millau !

Appareil PENTAX

PENTAX K-5

Exposition 1/20 sec

Ouverture f/13

Focale 16 mm

ISO 100

Objectif smc PENTAX-DA 16-45mm F4 ED AL

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe DANIEL_GAUVIN

Flash No Flash

Logiciel Adobe Lightroom 6.0 (Windows)

Une des rares photos que j'ai pu faire de cet orage Millau en fin d'aprs-midi. Le spectacle a t exceptionnel pendant que je traversais le viaduc de Millau avec notamment des coups foudre trs proche en air sec l'avant immdiat de l'orage. J' ai alors fais une norme erreur alors que je regagnais le sud de Millau par le viaduc . J'ai pris la premire sortie , l'ambiance tait vraiment exceptionnelle ce moment l. J 'ai voulu repasser au dessus de l'autoroute juste aprs la sortie pour tre mieux positionn. Manque de chance pour moi, c'tait la voix qui regagnait l'autoroute dans l'autre sens , le temps que je m'en rende compte je me trouvais reparti dans le sens oppos direction le nord de Millau sans aucune autre sortie avant le viaduc . J'ai perdu 25 minutes le temps de traverser le viaduc dans un sens puis dans l'autre afin de revenir sur mes pas. Les traverses se sont faites trs basse vitesse sous des trombes d'eau et des chutes de grle. J'ai fini par me positionner en toutes hte au sud de Millau, mais l'orage tait bien sur dja sur le dclin. C'tait de loin l'orage diurne le plus spectaculaire que j'ai pu voir en France.