Toujours chargé sur les Alpilles

Appareil Crosscall

Core-M5

Exposition 1/2686 sec

Ouverture f/1.8

Focale 3.61 mm

ISO 100

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash Compulsory Flash

Logiciel GIMP 2.10.30

Comme hier le ciel reste plomb sur les Alpilles et l'ambiance est bien pesante ds le dbut de matine, comme ici au-dessus du chteau des Baux-de-Provence depuis les oliveraies en contrebas. Une heure plus tard vers Saint-Martin-de-Crau la route est trempe et on devine qu'une bonne averse est tombe.



Dans la zone prcise de cette photo plusieurs orages diluviens sont tombs depuis la mi-mai qui ont bien d apporter dans les 100 mm d'eau au total si ce n'est plus.



Temprature d'environ 26C en journe, mais avec l'humidit le ressenti est bien plus lev.