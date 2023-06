Cumulus encore et toujours

Cumulus encore et toujours Saint-Alban-des-Villards 2023-06-07T18:13:00+02:00

Les journes se ressemblent depuis un petit moment maintenant.

Les dveloppements de cumulus sont nombreux et rapide dans la matine.

Ils donnes des averses des la mi-journe.

Sinon il fait bon en altitude et chaud en plaine, on passe les 30C.



Le Pic de ltendard.