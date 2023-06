Pré-orageux !

Appareil SONY

Changement par rapport aux dbuts de journe prcdent souvent avec la brume et nuages vites dissips par le soleil et la bise de NE, ce matin le ciel est encombr d'altocumulus certains castellanus annonant une dgradation orageuse qui devrait mettre fin plus de 3 semaines de disette sur le plan des prcipitations .