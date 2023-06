Maintien filtré plus que correct

Maintien filtré plus que correct Bas-Lieu 2023-06-08T06:05:00+02:00

Appareil FUJIFILM

X-T20

Exposition 1/170 sec

Ouverture f/8

Focale 63.2 mm

ISO 200

Objectif XC50-230mmF4.5-6.7 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

Un peu plus loin dans ce sentier "d'altitude" (sur le haut d'un plateau ou d'une colline, selon le point de vue) l'ascension d'Hlios rvle davantage la brume dont la prsence est manifeste l'ore de ce petit bois thirachien.

Nous connatrons aujourd'hui probablement notre vingt-sixime jour conscutif sans pluie, tant les chances de voir tomber les quelques gouttes envisages par MF ou GFS sont plutt faibles... Il est tout de mme bon de noter que nous n'avons chapp hier l'arrosage que de justesse, une averse brve et isole (mais d'intensit plutt correcte a priori) ayant concern un secteur au N/NE immdiat de la Cit des Mouches.



Bonne journe tous !