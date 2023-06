Dim. originale 4000*3000px

Appareil samsung

SM-A515F

Exposition 1/1595 sec

Ouverture f/2.2

Focale 1.74 mm

ISO 40

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel A515FXXU6HWC7

Conditions orageuses sur les Crtes Vosgiennes.

Avec les hivers peu neigeux, les nvs des versants Nord du Massif Vosgien disparaissent de plus en plus tt, avant le 1er juin cette anne.

Vers le 20 juin en 2022, le plus tardivement ces cinquantes dernires annes 16 septembre 1976.