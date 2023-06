Soleil en plaine mais orageux sur les reliefs

Dim. originale 2304*1536px

Dj acquis avant midi, il ne restait plus qu'a connatre la maximale de ce 14me jour de chaleur conscutif ici qui est au final de 29.3 vs 29.4 hier et vs 24.2 de normale sur 21 ans soit une "petite" anomalie positive de 5...



En fin d'aprs-midi de beaux cumulonimbus se sont dvelopps au-dessus du Haut-Bugey alors que la plaine conservait un chaud soleil.