encore nuageux

Pas d'averses aujourd'hui sur les massifs, sauf un peu d'activit orageuse en fin d'aprs-midi entre Comminges et Saint-Girons. Malgr tout le ciel reste assez nuageux avec des crtes frontire parfois bouches.

A gauche la Pique d'Endron, puis la valle d'Izourt, et celle de Soulcem droite dont on devine le lac qui parat bien rempli avec les orages quotidien.