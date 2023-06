Déchaînement kéraunique surprise!

Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 15 sec

Ouverture f/2.8

Focale 70 mm

ISO 100

Objectif EF70-200mm f/2.8L IS III USM

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS6 (Windows)

Grande surprise hier soir, alors que le lger risque orageux de l'aprs-midi tait sens s'attnuer la tombe du soir, une ultime cellule orageuse a dcid dexploser d'un seul coup sur la Moselle dans les environs de Metz et de devenir rapidement virulent, adoptant une structure supercellulaire avec grle, de fortes rafales de vent et surtout une forte activit lectrique rvle majoritairement par de puissant impacts de foudre ramifis et multiples!



Voyant cet orage perdurer au radar, il est trs nettement visible depuis ma position, je dcide donc de me lancer en poste et essayer d'immortaliser quelques impacts sous sa base, sans savoir qu'au final j'assisterai devant moi, au sec, un vritable festival de foudre pendant prs de 4 heures d'affile et raliserai pas moins de 500 photos !!



Un orage que je qualifierai d'exceptionnel, non seulement au vu de sa dure, mais aussi de son trs faible dplacement sur 4 heures de temps (une 50 aine de kms), et surtout par son activit foudre qui garantissait d'au moins 4 ou 5 impacts ramifis chaque dcharge, l'image de cette photo !



Autant dire qu'aprs ces semaines de disette orageuse, cette superbe srie nous remonte bien le moral !!!