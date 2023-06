Brume déliquescente

Appareil FUJIFILM

X-T20

Exposition 1/200 sec

Ouverture f/8

Focale 90 mm

ISO 200

Objectif XC50-230mmF4.5-6.7 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

Oui, la dissipation des brumes estivales (surtout l'approche du solstice) est systmatiquement plus rapide que celle de leurs homologues des autres saisons. Essentiellement en raison des ardeurs hliaques plus consistantes (et des brises induites, etc.).

Bref, 5 minutes plus tard, il n'y avait plus rien.



Bonne journe tous !