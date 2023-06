fin de journée orageuse

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Les orages attendus cet aprs-midi et ce soir ont t au rendez-vous avec le passage d'une ligne de grain en fin d'aprs-midi entre Toulouse et le pimont. Une rafale de 87 km/h a t mesure la mtopole avec de fortes pluies pendant quelques minutes.

Ce soir le calme est de retour dans un air bien rafrachi avec 17.5 C au moment de la photo, et un point de rose revenu une valeur raisonnable aprs avoir atteint ponctuellement 20 C avant les orages.