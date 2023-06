Toujours pesant en Camargue

Appareil Crosscall

Core-M5

Exposition 1/2059 sec

Ouverture f/1.8

Focale 3.61 mm

ISO 100

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash Compulsory Flash

Logiciel GIMP 2.10.30

Les prvisions de violents orages sur la Camargue hier soir ne se sont pas concrtises et les fortes pluies qui ont touch le Languedoc jusqu'au Gard ont finalement pargn le delta du Rhne et la Crau, cumul 0 mm. Pour autant l'ambiance humide et pesante depuis plusieurs semaines persiste avec une forte hygromtrie.



La station d'Arles Ouest aura enregistr un total de 129 mm en mai dont la quasi-totalit partir du 12 mai, soit environ 20 % de la moyenne annuelle en quelques orages diluviens.



Vue sur le canal d'Arles Bouc, temprature minimale de 18C en fin de nuit et 26C ds la fin de matine avec un ressenti bien plus lev.