Petit Pannus

La France est coupe en 2 depuis le 15 mai. Au sud, des orages de marais baromtrique tous les jours dans une ambiance chaude et tropicale. Au nord, un temps sec et ensoleill par flux de NE anticyclonique. La vgtation a soif et voil enfin que le temps change avec des orages qui peuvent se former plus au Nord.



Le jour prcdent, jeudi, des orages se forment en effet durant l'aprs-midi sur la cte atlantique, mais sont assez noyes au milieu d'une zone pluvieuse et ne donnent finalement pas grand-chose. Je dois composer de plus avec mon travail. Je ne sors donc finalement pas l'appareil.



Ce vendredi j'espre mieux russir. Des orages se forment en dbut d'aprs-midi entre Cholet et Angers, mais ils s'avrent peu esthtique et pluvieux. Je ne russis pas grand-chose d'intressant photographier. Beaucoup de pluie, d'humidit, peu d'activit lectrique et des orages trs mous, anarchiques et difficilement chassables sans grande structure. Une accalmie temporaire se forme pendant mes heures de travail de l'aprs-midi entre 16h et 19h. Le soleil revient et les tempratures montent de nouveau. Rentr la maison, je ne sais pas si je vais repartir et vis ma vie de famille.



Vers 21h, voyant que des orages se forment de nouveau sur Cholet, je dcide de les rattraper au Sud d'Angers. Mais de la mme manire, cela manque de dynamisme et la masse d'air est beaucoup trop humide pour esprer photographier quelque-chose d'intressant. Je suis de plus parti un peu vite et j'oublie la batterie de mon reflex et de ma camra que j'avais mise en charge. Quand a ne veut pas, a veut pas.



Heureusement j'ai toujours mon ancien reflex en secours, mon vieux D70 avec lequel j'ai commenc chasser il y a presque 20 ans. Alors que je suis sur le point de rentrer la maison, un pannus se forme alors sous l'orage en dissipation, sorte de nuage en rouleau se formant avec un petit outflow qui soulve l'humidit prsente en basse couche. Maigre consolation avant que la nuit ne tombe.



Revenu chez moi, je rcupre mes batteries et constate au radar que de jeunes cellules se forment prs de mon domicile. Je me place proximit, prt prendre la foudre. 2-3 flashs et puis s'en vont.



Vraiment, c'tait pas l'pisode orageux de l'anne. Mais bon cela fait du bien la vgtation, les cumuls de pluie sur certains secteurs (Tours par exemple) sont proches des 50 mm.