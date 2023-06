Impact ramifié sous un fort orage

Dim. originale 4946*3271px

Appareil SONY

ILCA-77M2

Exposition 1/50 sec

Ouverture f/8

Focale 16 mm

ISO 80

Objectif DT 16-50mm F2.8 SSM

Programme Manuel

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop 21.2 (Windows)

nime orage sur le Var depuis ce printemps, on ne les compte plus.

Aujourd'hui, ma chasse tait oriente du ct du Luc.

Un orage fort s'est dvelopp du ct des Arcs et s'est dcal doucement vers l'Ouest.

Une longue traque dbute entre photos et repositionnements sous un dluge de pluie/grle.

C'est en prenant plus de distance, du ct de Gonfaron que de beaux spcimens sont tombs, comme celui-ci