Avant l'averse

Retour en valle, le ciel s'ennuage fortement et, droite, une longue enclume pousse par le vent dominant de haute altitude .

Derrire moi une bonne averse arrive et va dvelopper cette odeur caractristique de ptrichor .

Depuis le clich on entend pisodiquement quelques coups de tonnerre.