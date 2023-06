Temps voilé sur la Cerdagne

Appareil Panasonic

DMC-TZ80

Exposition 1/800 sec

Ouverture f/4.5

Focale 4.3 mm

ISO 80

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.2

Aprs les orages de la veille, le temps se voile progressivement depuis l'Espagne frontalire ce matin.

Les ruisseaux sont bien pleins et les prs gorgs d'eau ... bonne nouvelle pour la scheresse !

La convection nuageuse commence tout juste se mettre en place sur les sommets arigeois alors qu'il est peine 9 heures ... on en a l'habitude maintenant.

Prsence d'un petit vent au sommet qui rend le ressenti trs frais !

Les averses se dclencheront peu avant midi dans le secteur.

Photo prise depuis el Punx (2581 m) avec vue sur les sommets de la Haute Valle de l'Arige et le Col du Puymorens en bas.