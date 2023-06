En ce jour de la St Barnab, un trs bel orage dans l'Est parisien a dvers de fortes pluies en dbut de soire. Nous avions oubli ces claquements sur les toits en zinc, les chuintements des pneus mouills et le tonnerre et les clairs. Les oiseaux aussi d'ailleurs, quel charivari ! Un corbeau tmraire est rest sur une chemine pour profiter du spectacle.

On verra le bnfice de l'eau demain. - toits et continuent de s'goutter... et pour le moment, on profite d'un air relativement frais !