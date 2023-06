Heure bleue kéraunique

Dim. originale 900*600px

Appareil Canon

Canon EOS 5DS

Exposition 4 sec

Ouverture f/11

Focale 50 mm

ISO 50

Objectif Zeiss Milvus 1.4/50 ZE

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe ChristianCarmona / chrispics.fr

Flash No Flash

Journe complique avec des orages brefs et prenant de faon loigne les uns des autres entre Gard et Hrault. Il faudra attendre l'heure bleue pour observer des clairs en direction de l'est gardois. L'activit restera peu intense mais le spectacle convectif tait au rendez-vous.