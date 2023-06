Nouvel orage intense sur le Centre Var

Dim. originale 6000*4000px

Appareil SONY

ILCA-77M2

Exposition 1/15 sec

Ouverture f/8

Focale 16 mm

ISO 125

Objectif DT 16-50mm F2.8 SSM

Programme Manuel

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop 21.2 (Windows)

Aprs un dpart tardif sur les orages, j'intercepte celui qui est le plus au Sud, qui descend sur Puget-Ville.

Je fonce donc au plus prs de l'impressionnant rideau de prcipitation qui tend sur le vert.

Le point de vue est trouv plus ou moins l'arrache et les prises peuvent commencer. Malheureusement l'orage dborde sur ma position, je me fais rincer, les pieds dans l'coulement du champ de vignes, tant pis.

Une fois la machine laver termine, plus de pluie et la foudre qui tombe devant moi, parfait !