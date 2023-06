Appareil FUJIFILM

X-T20

Exposition 1/75 sec

Ouverture f/8

Focale 29.5 mm

ISO 200

Objectif XC16-50mmF3.5-5.6 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

Ai-je la berlue ? Ma bouteille de Jack Daniel's est-elle toujours sa place ? Quoi qu'il en soit, l'pais brouillard matinal ne permet toujours pas l'ami Hlios de se montrer.

Il faut dire qu'il a normment plus par ici... trs en amont de la Cit des Mouches ! Jusqu' 60/70 mm sur la haute valle de l'Helpe Majeure d'aprs les estimations de lame d'eau fournies par IC. En ce qui concerne Avesnes et ses proches environs, nada. Enfin, si, 0.2 mm relevs ce matin 8h la station MF de SHSH et donc mis syur le compte de la journe d'hier ! Il est en ralit bien tomb quelques gouttes en marge des orages pluvieux passs plus l'E et au N, mais pas de quoi faire basculer les augets de nos pluvios.

Environ 14 lors de la prise de ce clich et comme une impression de serre chaude, dj.



Les Invisibles (BC inside) ?

Bonne journe tous !