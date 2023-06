Thiérachien sfumato

Appareil FUJIFILM

X-T20

Exposition 1/280 sec

Ouverture f/8

Focale 16 mm

ISO 200

Objectif XC16-50mmF3.5-5.6 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

Dans de semblables conditions, il n'est gure surprenant que la sortie de l'Amiral ait t quelque peu retarde (une bonne demi-heure, sur l'image ci-dessus Hlios ne se montre que depuis une deux minutes).

MAP manuelle obligatoire (au moins sur le X-T20 dont l'AF est compltement perdu dans de genre de contexte) pour qu'au moins la sphre solaire se montre seul lment de nettet avre dans le dcor... Y a comme un concept naturel l-dedans !



In the Presence of another World (BC inside) ?

http://hithlum-on-earth.skyrock.com/

https://www.facebook.com/Hithlum.on.Earth/

https://500px.com/gxxiii



Bonne journe tous !