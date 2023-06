Brouillard estival

Appareil FUJIFILM

X-T20

Exposition 1/120 sec

Ouverture f/8

Focale 16 mm

ISO 200

Objectif XC16-50mmF3.5-5.6 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

Mais celui-ci est en cours de laborieuse dissipation. Enfin, laborieuse pour la saison, puisque le brouillard se dissipe presque toujours vite en t, surtout l'approche du solstice.

Notez l'aspect bien "cram" du "gazon de remparts" l o il y a le moins de terre. Ce n'est videmment pas en soi un indice de scheresse trs naturel dans la mesure o c'est un environnement trs artificialis, mais il n'en demeure pas moins que nous ne sommes qu' la mi-juin et que ceci ne devrait jamais tre observ par ici (50N, secteur le plus humide et le plus froid (ardennais en ralit...) du dpartement du Nord, en thorie du moins). Ca, c'tait sans doute avant !

0.6 mm de rose recueillis depuis le dbut du mois la toute proche station MF de SHSH. Nous attaquons aujourd'hui notre trentime jour sans pluie, sans perspective d'apercevoir la moindre goutte mesurable avant une bonne semaine. Ajoutez cela une insolation trs excdentaire et un excdent thermique colossal (aujourd'hui nous permettra d'observer la quatrime journe conscutive Tx>30, dans le climat d'avant c'tait peu prs le nombre annuel moyen qui tait relev par ici) et vous comprendrez peut-tre qu'il n'est pas draisonnable de se demander si la situation n'est pas exceptionnelle. Voire indite.



The Siege and Investiture of Baron von Frankenstein's Castle at Weisseria (BC inside) ?

Bonne journe tous !