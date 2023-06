Après et avant les orages

Après et avant les orages Mouriès 2023-06-12

Toujours le mme scnario qui se rpte depuis des semaines en basse-valle du Rhne : aprs de forts orages sur l'est de la Camargue hier en soire, la journe dbute sous un franc soleil dans une atmosphre assez touffante avec un humidex qui atteint les 35C.



Puis en fin d'aprs-midi d'normes cumulus se dveloppent, le ciel s'assombrit trs franchement par le nord, et on attend de nouveaux orages alors que le Gard voisin est dj concern par des pluies diluviennes.



Vue sur l'extrmit sud-ouest des Alpilles depuis les hauteurs de Mouris.