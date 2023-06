Arcus Vauclusien

Appareil Panasonic

Les aprs-midi se suivent et se ressemblent en Vaucluse avec de nombreux orages ces dernires semaines, parfois violents. Au moins, cela donne la vgtation une sorte de rserve avant l't, ces pluies sont plus que bienvenue aprs l'extrme scheresse entre janvier et mi-mai. Depuis, par endroit, ces orages ont permis de combler le dficit, tandis qu' d'autres on manque encore beaucoup d'eau (les cumuls tants trs variables).

On profite galement de la fracheur avant l't. Un changement de temps est prvu en fin de semaine avec la hausse des tempratures et le retour du soleil, et a pourrait durer...