Foudre aux portes d'Annonay

La journe tait prvue orageuse et la mto a tenu ses promesses!

Aprs une journe chaude et lourde, le temps s'est gt sur la ville Nord Ardchoise.

Une fois n'est pas coutume, un amas orageux venu par l'Est s'est abattu sur la Ville d'Annonay avec des pluies torrentielles donnant lieu des inondations claires.

Peu avant que la pluie arrive, j'ai eu la chance de capturer ce puissant impact qui est tomb du cot de la zone industrielle de Marenton.