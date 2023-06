Ambiance cotonneuse

Dim. originale 4160*1856px

Appareil samsung

SM-A037G

Exposition 0/1 sec

Ouverture f/2.6

Focale 3.38 mm

ISO 115

Flash No Flash

Avec un peu de soleil les nuages se dchirent. Impression d'une vue d'avion !

Mais pas de drne non plus, mes jambes me suffisent pour l'instant....et moins de pollution sonore ou autre, quoiqu'en CO2 ... j'ai donn ma part .

Le temps d'crire cet envoi et les nuages m'isoler du monde ,petit plaisir goste ?