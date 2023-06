Orage nocturne et foudre extra nuageuse sur la Méditerranée !

Appareil PENTAX

PENTAX K-5

Exposition 18 sec

Ouverture f/5

Focale 68 mm

ISO 100

Objectif Sigma 70-200mm F2.8 EX DG Macro HSM II

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe DANIEL_GAUVIN

Flash No Flash

Logiciel Adobe Lightroom 6.0 (Windows)

La rcurrence d'orages d'volution diurne depuis plus de 2 semaines se termine par un beau spectacle nocturne cette fois ci , au dessus de la Mer Mditerrane ! Plusieurs cellules se sont formes la nuit dernire au large de Ste puis de Saintes Maries de la Mer. Difficile d'anticiper le meilleur positionnement , car ces cellules pouvaient se former n'importe ou entre Ste et la Camargue...

Ici c'est donc la cellule au large de Saintes Maries de la Mer que j'ai choisi, photographie au tl-objectif depuis la plage de Carnon...