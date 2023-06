Impact surprenant

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON Z 7

Exposition 20 sec

Ouverture f/3.5

Focale 85 mm

ISO 64

Objectif 85.0 mm f/1.4

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe Baptiste Monterroso

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom Classic 11.3 (Macintosh)

Alors que tout tait calme, un clair vient dchirer le ciel, aprs analyse il se sera avr qu'il s'agissait d'un extranuageux tomb une vingtaine de km du rideau pluvieux de la cellule la plus proche (bien plus droite de la photo), je visais un peu par hasard cette direction sans trop de conviction pour avoir un peu de composition, finalement ce fut un pari gagnant sur ce coup ! Petite ambiance tropicale et mditerranenne avec les espces vgtales de l'avant plan.