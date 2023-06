Arcus à l'avant d'un monstre

Dim. originale 4096*3072px

Appareil OPPO

OPPO Find X3 Pro

Exposition 1/4370 sec

Ouverture f/1.8

Focale 5.59 mm

ISO 103

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

La puissante ligne orageuse qui a concern l'Est des Bouches-du-Rhne en fin d'aprs-midi tait particulirement photognique en approchant de Marseille par le NE, et son arcus dlimitait de forts contrastes de couleurs dans le ciel, pour le plus grand plaisir des passionns de mto phocens.



Photo prise vers l'Est depuis le Parc Borly, alors que le soleil brillait encore sur la rade, pour peu de temps...