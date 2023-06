Nuage mûr à l'avant d'un puissant orage

Dim. originale 4096*3072px

Appareil OPPO

OPPO Find X3 Pro

Exposition 1/1054 sec

Ouverture f/1.8

Focale 5.59 mm

ISO 303

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Le ciel tait de toute beaut l'avant de la puissante ligne orageuse ayant balay Marseille et ses environs en fin d'aprs-midi. Sitt l'arcus pass, un nuage mr avec de rapides turbulences a dcor le ciel, alternant entre le gris, le noir et le vert juste avant que le dluge ne s'abatte sur la ville (205.8mm/h maxi la StatIC de la Corniche).

Cumuls disparates, entre 11 et 25 millimtres selon les stations marseillaises, ce qui en fait largement le jour le plus pluvieux de ce premier semestre 2023.



Photo prise depuis le Parc Borly en direction du Nord.