Retour au calme après les orages

Dim. originale 4096*3072px

Appareil OPPO

OPPO Find X3 Pro

Exposition 1/1548 sec

Ouverture f/1.8

Focale 5.59 mm

ISO 222

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Aprs le puissant passage orageux de la fin d'aprs-midi, le soleil se couche dans une ambiance apaise, c'est le retour au calme l'arrire des orages. Ces derniers finissent de s'vacuer en Mditerrane vers le SO au large de la Camargue, et des rideaux de pluie sont encore visibles en mer.

L'imposante enclume des orages dvoile encore quelques mammatus surplombant les congestus et altostratus rsiduels.



Photo prise depuis la colline de la Garde en direction du Nord-Ouest.