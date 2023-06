Rosé glacé

Dim. originale 900*600px

Appareil Canon

Canon EOS R6

Exposition 1/4 sec

Ouverture f/9

Focale 23 mm

ISO 100

Objectif EF16-35mm f/4L IS USM

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe ChristianCarmona / chrispics.fr

Flash No Flash

Cette journe devait marquer la clture de cette exceptionnellement longue priode d'instabilit diurne sur la rgion.

Orages plus isols, durant l'aprs-midi un orage diluvien s'abat en valle de l'Hrault.

En fin d'aprs-midi, une prodigieuse explosion convective s'opre sur le Gard dans un axe nord-sud, trahissant le flux du jour o la tramontane et le mistral avait fait leur retour. Trop tard pour intercepter cette ligne diluvienne qui glisse sur le Camargue, je me pose pour l'observer prs de Montpellier tout en surveillant une zone instable dans son prolongement, prs de la limite Hrault/Gard.

Et comme pour celle du Gard, c'est une vritable explosion qui s'opre avec l'closion de cellules diluviennes et grlignes. Idalement plac juste en bordure, j'observerais une ambiance fantastique avec les couleurs du Soleil dclinant l'ouest.

Ce bel impact se produit hlas quelques minutes trop tard : juste avant, les nuages et le rideau taient embrass ! Au moment de l'impact, il n'en reste pas moins une belle teinte pastelle.



Quelle belle manire de terminer cette priode prcieuse pour l'amoureux des orages ! :)