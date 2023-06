très nuageux

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Les claircies ont du mal transpercer la couche de stratocumulus opaque dans la Montagne Noire, il faudra attendre encore une heure avant de voir le soleil se montrer plus franchement. Il y a encore un peu de vent sur les collines et le ressenti est parfois frais plus de 600 m d'altitude.

21 C Dourgne au moment de la photo, et une Tx de 23.5 C intervenue en dbut de soire.