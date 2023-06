Appareil FUJIFILM

X-T20

Exposition 1/110 sec

Ouverture f/8

Focale 90 mm

ISO 200

Objectif XC50-230mmF4.5-6.7 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

Environ 11 et aucun vent, ce qui est en fait assez doux (pour tre prcis, cela correspond la Tn "normale" de la proche station MF de SHSH, sachant que celle-ci est calcule en ralit sur la priode 2004-2020 et qu'elle est donc dj relativement "chaude" par rapport aux stations qui ont leur normale calcule "normalement" sur 1991-2020). Une trs lgre brume surligne les collines l'horizon.



Come inside (TCB inside) ?

http://hithlum-on-earth.skyrock.com/

https://www.facebook.com/Hithlum.on.Earth/

https://500px.com/gxxiii



Bonne journe tous !