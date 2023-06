Le trait, dans le fond

Appareil FUJIFILM

X-T20

Exposition 1/220 sec

Ouverture f/8

Focale 67.1 mm

ISO 200

Objectif XC50-230mmF4.5-6.7 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

Sans trop de surprise la prsence brumeuse devient plus manifeste au fur et mesure que l'on se rapproche de l'Helpe Majeure, sans que cela soit caractristique de ce que l'on pourrait appeler "les grands jours". Et pour cause ! L'HR max relev la toute proche (vraiment, vraiment proche) station MF de SHSH n'est "que" de 88% (85-86% l'heure de prise de ce clich), ce qui fait que nous tions tout de mme assez loin de la saturation, et ce qui explique galement que la brume tait trs discrte en dehors du fond de valle (pour faire simple, elle s'observait l o s'coulent de petits affluents de l'Helpe Majeure ainsi qu' proximit des tangs).



