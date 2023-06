Lever estival et ordinaire

Lever estival et ordinaire Avesnelles 2023-06-17T05:47:00+02:00

Appareil FUJIFILM

X-T20

Exposition 1/120 sec

Ouverture f/8

Focale 50 mm

ISO 200

Objectif XC16-50mmF3.5-5.6 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

Il est possible de deviner la prsence d'une trs, trs lgre brume dans la valle de l'Helpe Majeure, et ce en dpit d'un HR assez faible de l'ordre de 65% la proche station MF de SHSH, ce qui laisse penser que le fond de valle devait tre sensiblement plus frais, abrit qu'il devait tre du lger vent de SW.



Le Soleil du Midi (OTH & LN inside) ?

