Temps ensoleillé sur la Haute-Cerdagne

Appareil Panasonic

DMC-TZ80

Exposition 1/1000 sec

Ouverture f/4.0

Focale 4.3 mm

ISO 80

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.2

Le temps est ensoleill ce matin sur la Haute-Cerdagne mme si des nuages levs sont prsents en altitude.

Contrairement aux weekends prcdents, la convection orageuse n'a pas encore dmarr.

Les averses devraient se dclencher en milieu d'aprs-midi.

Il faut profiter de la fracheur matinale en altitude avant de retrouver vers les premires chaleurs de l'anne sur la Plaine du Roussillon.

Photo prise depuis le Puig de Finestrelles (2827 m) avec vue sur les sommets de la Cerdanya, de la Haute-Cerdagne et du Capcir. En bas, on aperoit la Vall del Segre et ses gorges.